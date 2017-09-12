رئيس أتليتكو مدريد: لدينا تطلعات هائلة في دوري أبطال أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنريكي سيريزو، اليوم الثلاثاء، إن فريقه لديه ” تطلعات هائلة ” في دوري الأبطال الذي سيستهل مشواره فيه اليوم حينما يحل ضيفا على روما الإيطالي في ملعب الأوليمبيكو.

وأبرز رئيس أتلتيكو مدريد -في تصريحات صحفية- أن فريقه وصل لحالة نضج هامة وأنه يجب عليه اثبات هذا الأمر في مباراة اليوم.

وصرح سيريزو ” نحن نعمل بصورة جيدة. نحن منذ سنوات في مكانة هامة، ليس فقط في إسبانيا بل أيضا على صعيد أوروبا وأظن أن مباراة اليوم يجب الفوز بها لكي نبدأ المجموعة بشكل جيد ” .

وأكد المسؤول كلمات مدربي الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني والأوروجواياني دييجو جودين بخصوص أن الفريق يحلم بالتتويج بالبطولة، مشيرا إلى أن هدف فريقه هو ” تقديم مستوى أفضل من العام الماضي ” فيها.

يذكر أن أتلتيكو مدريد خرج من دور نصف النهائي في النسخة الماضية على يد غريمه ريال مدريد.