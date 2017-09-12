بالفيديو.. قطان يستغرب من وصف الوزير القطري لإيران بأنها " دولة شريفة " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. قطان يستغرب من وصف الوزير القطري لإيران بأنها ” دولة شريفة “
أبدى السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة في جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، استغرابه من وصف وزير الشئون الخارجية القطري سلطان المريخي خلال مداخلته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لإيران بأنها دولة شريفة.
وقال قطان -في رده على مداخلة الوزير القطري خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء- كيف يقول إن إيران دولة شريفة وهي تتآمر على دول الخليج ولها شبكات جاسوسية مثلما حدث في الكويت؟.
وعلق على قول الوزير القطري بأن الدوحة قطعت علاقتها مع ايران تعاطفا مع السعودية، قائلا ” لا نريد أن يتعاطف معنا أحد ونحن قادرون علي التعامل مع الأمر، وهنيئا لكم بايران وسوف تندمون على ذلك ” .
وردا على قول الوزير القطري إن هدف الدول الأربع هو تغيير نظام الحكم في قطر.. قال ” إن المملكة لاتريد تغيير نظام الحكم في قطر، وليس هذا أسلوبها ولكنها قادرة على فعل اي شئ ” .
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1955 ] نشر منذ 49 دقيقة
ايران دولة شريفة حقا التم المتعوس على خايب الرجى , دولة قضت الاربعين عاما الماضيه وهي تخطط وتنشر مجموعات ارهابية في كل الوطن العربي في محاولات مستميته للسيطرة على الدول العربية ومقدراتها وتسببت في دمار العراق وسوريا واليمن والحبل على الجرار اذا كان هذا هو الشرف في منضوركم الغبي لاندري ماهي الوضاعة اذا
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 31 دقيقة
يسلم راسك ياقطان
نعم نحن لسنا في حاجة تعاطف احد معنا انشاء الله وقريبآ ستندمون على ارتمائكم في حضن المجوس
بس رد على تغيير الحكم في قطرائيل قمة الدبلوماسية
ستبيتون الليل والنهار مفنجنين عيونكم متى تدق ساعة الصفر ههههههههة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18194 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يكفينا ش. الفتن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2391 ] نشر منذ 12 دقيقة
ايران الي فجرت حجاج بيت الله الحرام شريفه
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا حكام قطر
ايران بعقيدتها الرافضيه المجوسيه هي عدو الاسلام والمسلمين