بالفيديو.. قطان يستغرب من وصف الوزير القطري لإيران بأنها " دولة شريفة " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أبدى السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة في جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، استغرابه من وصف وزير الشئون الخارجية القطري سلطان المريخي خلال مداخلته في اجتماع وزراء الخارجية العرب لإيران بأنها دولة شريفة.

وقال قطان -في رده على مداخلة الوزير القطري خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اليوم الثلاثاء- كيف يقول إن إيران دولة شريفة وهي تتآمر على دول الخليج ولها شبكات جاسوسية مثلما حدث في الكويت؟.

وعلق على قول الوزير القطري بأن الدوحة قطعت علاقتها مع ايران تعاطفا مع السعودية، قائلا ” لا نريد أن يتعاطف معنا أحد ونحن قادرون علي التعامل مع الأمر، وهنيئا لكم بايران وسوف تندمون على ذلك ” .

وردا على قول الوزير القطري إن هدف الدول الأربع هو تغيير نظام الحكم في قطر.. قال ” إن المملكة لاتريد تغيير نظام الحكم في قطر، وليس هذا أسلوبها ولكنها قادرة على فعل اي شئ ” .