شرف الدين: ريفاس تفاجأ بالراتب في حسابه فأظهر عرض الشارقة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف عضو شرف نادي الاتحاد ومفاوض النادي الاستاذ عبدالله شرف الدين عن تعاقد نادي الهلال مع اللاعب السابق لنادي الاتحاد جليمن ريفاس .

وأوضح شرف الدين أنه لا يعلم نوايا ريفاس كما أن تقاعسه عن الحضور لجدة رغم وعوده كان مفاجئة وأن ريفاس تفاجأ بالراتب في حسابه فأظهر عرض الشارقة بحجة عدم الرغبه باللعب في الدوري المملكة .

ليثبت بهذه التغريدة على حسابه الشخصي بتويتر بأن الاسباب التي ادت الى بيع عقد اللاعب الفنزويلي كانت من اللاعب نفسه .

وكانت الادارة السابقة لنادي الاتحاد قد باعت عقد اللاعب لنادي الشارقة الاماراتي بعد وصول المفاوضات بين الادارة واللاعب لطريق مسدود .