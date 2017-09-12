بالفيديو.. شكري وقطان لمندوب قطر: حديثك مهاترات.. و " أنت اللي تسكت " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

شبت مشادة كلامية حادة بين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، ورئيس وفد المملكة إلى الجامعة العربية السفير أحمد قطان، وجاءت هذه الواقعة خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم الثلاثاء لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية.

وقال ممثل قطر خلال الجلسة ” الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها ” ، ورد عليه قطان ” أنا قدها و وقدود إن شاء الله ” ، ورد الوزير القطري موجها حديثه إلى قطان ” لما اتكلم أنت تسكت ” ، وقال قطان ” أنت اللي تسكت ” .

ومن جانبه، وصف وزير الخارجية سامح شكري، ما ورد في كلمة الوزير القطري بـ ” التدني الأخلاقي ” ، مشيرًا إلأى أن كلمة الوزير القطري لا تليق للتحدث مع دول لها تاريخ في الحضارة الإنسانية، كما أعرب وزير الخارجية المصري عن رفضه بشدة ما ورد على لسان الوزير القطري.