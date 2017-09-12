بالفيديو.. شكري وقطان لمندوب قطر: حديثك مهاترات.. و " أنت اللي تسكت " - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. شكري وقطان لمندوب قطر: حديثك مهاترات.. و ” أنت اللي تسكت “
شبت مشادة كلامية حادة بين وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان المريخي، ورئيس وفد المملكة إلى الجامعة العربية السفير أحمد قطان، وجاءت هذه الواقعة خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم الثلاثاء لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية.
وقال ممثل قطر خلال الجلسة ” الأخ أحمد القطان نبرته فيها تهديد، أنا ما اعتقد أنه قد هذه المسؤولية وإنه يقولها ” ، ورد عليه قطان ” أنا قدها و وقدود إن شاء الله ” ، ورد الوزير القطري موجها حديثه إلى قطان ” لما اتكلم أنت تسكت ” ، وقال قطان ” أنت اللي تسكت ” .
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية سامح شكري، ما ورد في كلمة الوزير القطري بـ ” التدني الأخلاقي ” ، مشيرًا إلأى أن كلمة الوزير القطري لا تليق للتحدث مع دول لها تاريخ في الحضارة الإنسانية، كما أعرب وزير الخارجية المصري عن رفضه بشدة ما ورد على لسان الوزير القطري.
الخالدي[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 3 ساعات
لاسف يفزع لقطر سبب المال
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 3 ساعات
مو بنت إلي تسكت السعودييين
ونت تعرف قبل غيرك ان السعوديين افعال تسبق الهرج والأقوال يا مندوب قطرائيل
غانم العبيدلي – المحرق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اصلح الحال وانصر المظلوم واهد الظالم
عشنا وشفنا مراجلهم على قطر لكن اسرائيل وامريكا ورروسيا وايران يصيرون جدامهم مثل الارانب
شكرا ابن المريخي وفيت وهكذا عهدنا رجال قطر
غانم العبيدلي – المحرق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اصلح الحال وانصر المظلوم واهد الظالم
عشنا وشفنا مراجلهم على قطر لكن اسرائيل وامريكا ورروسيا وايران يصيرون جدامهم مثل الارانب
شكرا ابن المريخي وفيت وهكذا عهدنا رجال قطر
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل ممثلينا دوليا
لما يتحدث بكلمه واحده يسكت الباقين
وهذا دليل على قوة المملكه العربيه السعوديه
والحمد لله انتصرنا على الجميع
وفضحنا خفافيش الظلام
لا شيء يلعو على مملكتنا الحبيبه
لنا قاده حكماء وشعب كريم شهم
ولنا جنود اقوياء وجميعا
متوكلين على رب سماوات والارض
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسكتوا ياقطريين
عزيز[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم وحد كلمة الإسلام والمسلمين
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب اصلح حال المسلمين
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
الواقع[ عدد التعليقات: 5134 ] نشر منذ 2 ساعتين
الطفل القطري كبر واصبح يقل أدبه على كبار الأمة
ام نايف[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه ليش شغل العيال هذا
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8626 ] نشر منذ 1 ساعة
يبي له دق خشم
alfahd42[ عدد التعليقات: 11584 ] نشر منذ 1 ساعة
وليه المصري يستقبله اصلا
alfahd42[ عدد التعليقات: 11584 ] نشر منذ 1 ساعة
ولا الريال لعب لعبته
مرسيدس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 56 دقيقة
قطر وش عندها والله العظيم ورطت مع الشيعه اكلت خابور معتق الله يعين السعوديه على كل الأعداء الضاهريين والباطنيين