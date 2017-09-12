بالفيديو.. كهربا لـ " لمولد " : " هتكسر الدنيا في كأس العالم " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ظهر المحترف المصري في صفوف نادي الاتحاد محمود كهربا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” سناب شات ” برفقة زميلة في الفريق النجم فهد المولد والذي ساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بهدف الفوز الوحيد الذي سجله على المنتخب الياباني.

وقدم كهربا الـتهنئة لزميلة المولد مشيداً بدورة ومساهمتة الكبيرة في تأهل المنتخب السعودي ، كما وصفه بـالنمر المونديالي وأنه رافع رأس نادية الاتحاد ومنتخب بلادة، وأضاف كهربا : “ تكسر الدنيا إن شاء الله في كأس العالم بمثل أهدافك الرائعة ” .

يذكر أن النجمين كهربا والمولد يشكلان قوة ضاربة في الـخط الهجومي لنادي الاتحاد حيث سجلا أكثر من نصف أهداف الفريق في الموسم الماضي .

