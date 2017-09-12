بدء موسم الحساسية خلال 4 أيام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن أربعة أيام باتت تفصلنا عن قدوم موسم الصفري، الذي يشهد نهاية درجات الحرارة المرتفعة والاستعداد لموسم البرودة.

ونشر الزعاق تغريدة عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” قال فيها: بقي على موسم الصفري أربعة أيام وفيه سنودع درجات الحرارة الأربعينيه، وتنتشر أمراض الحساسية، ويستحسن تقليل درجات التكييف وتقليل شرب البوارد.

وأشار الزعاق في وقت سابق إلى أن موسم الصفري، يُعَدُّ من المواسم الهامة عندنا، ففيه تتضح الرؤية على ماهية فصل الشتاء القادم، من حيث البرودة واﻷمطار، ‏وعدد أيام الصفري ستة وعشرين يومًا، وله من الأنواء الزبرة والصرفة، وتتزامن بدايته مع انتصاف سهيل، ونهايته مع نهاية سهيل.

‏‏وأضاف : ” سمي هذا الموسم بالصفري؛ لأنه يسم وجه السماء بالصفرة والكدرة الناتجة من الغبار العالق، وقيل لأن الأجساد تصفر من كثرة الأمراض فيه، وقيل: لاصفرار الشمس في وقت العصر خلال هذا الموسم لميلانها، وقيل لتكاثر طير الصفار فيه، وهنالك أقوال عدة ” .

‏‏وتابع ” خلال موسم الصفري، يغرس النخيل وتتكاثر الطيور المهاجرة، وفي منتصفه يتساوى الليل مع النهار ويعتدل الطقس ويكون ناعمًا من حيث الحرارة، لكنه ممرض “.

‏ولفت الباحث الفلكي، إلى أن في النجم الأخير من الصفري، تتحرك فيه رياح باردة مباغته، الأمر الذي يجعل الأمراض تنتشر؛ وخاصة الزكام والحساسية.