وليد الشامي: غنيت ضد قطر لقناعتي بدعمها للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

وليد الشامي: غنيت ضد قطر لقناعتي بدعمها للإرهاب
نشر النجم العراقي وليد الشامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيها بأنه غنى ضد قطر بقناعته لكونها داعمة للإرهاب، حيث قال : ” نعم غنيت بقناعتي.. وسأغني أيضاً ضد قطر وضد كل من يدعم الإرهاب في الوطن العربي والعالم، أنا أصلي وأبقى أصلي ” .
وشارك النجم العراقي مع مجموعة من النجوم في أغنية ” علّم قطر ” من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان الفنان رابح صقر والتي لقيت أصداء واسعة وتنتقد عبث السياسة القطرية في المنطقة، كما قدم وليد الشامي أغنية ” سفينة الدوحة ” من كلمات الشاعر ضاري ويقول في أبياتها:
وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف
ما شاف شر إلا وفرح به وزاده
حتى بلاده ما سلمت منه ياحيف
أحداث غدر الوالدين المعادة
وفي مقطع آخر يقول:
وإن كنت أدور للحمدين توصيف
مثل الجمل يرثع وهو في قياده
ياربعنا ياهل قطر يالعواريف
حنا لكم أخوان شعب وقيادة
سفينة الدوحة بليا مجاديف
وقبطانها ماهو بيم القيادة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12830 ] نشر منذ 49 دقيقة
مشكلة قطر تكمن في وجود الحمدين وثالثهم مووووووووووووووووزه