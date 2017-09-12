 وليد الشامي: غنيت ضد قطر لقناعتي بدعمها للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 12

    سبتمبر

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وليد الشامي: غنيت ضد قطر لقناعتي بدعمها للإرهاب

وليد الشامي: غنيت ضد قطر لقناعتي بدعمها للإرهاب
أماني الغامدي(صدى):

نشر النجم العراقي وليد الشامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيها بأنه غنى ضد قطر بقناعته لكونها داعمة للإرهاب، حيث قال : ” نعم غنيت بقناعتي.. وسأغني أيضاً ضد قطر وضد كل من يدعم الإرهاب في الوطن العربي والعالم، أنا أصلي وأبقى أصلي ” .

وشارك النجم العراقي مع مجموعة من النجوم في أغنية ” علّم قطر ” من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان الفنان رابح صقر والتي لقيت أصداء واسعة وتنتقد عبث السياسة القطرية في المنطقة، كما قدم وليد الشامي أغنية ” سفينة الدوحة ” من كلمات الشاعر ضاري ويقول في أبياتها:

وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف
ما شاف شر إلا وفرح به وزاده
حتى بلاده ما سلمت منه ياحيف
أحداث غدر الوالدين المعادة
وفي مقطع آخر يقول:
وإن كنت أدور للحمدين توصيف
مثل الجمل يرثع وهو في قياده
ياربعنا ياهل قطر يالعواريف
حنا لكم أخوان شعب وقيادة
سفينة الدوحة بليا مجاديف
وقبطانها ماهو بيم القيادة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12830 ] نشر منذ 49 دقيقة

مشكلة قطر تكمن في وجود الحمدين وثالثهم مووووووووووووووووزه

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