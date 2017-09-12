وليد الشامي: غنيت ضد قطر لقناعتي بدعمها للإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر النجم العراقي وليد الشامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، يؤكد فيها بأنه غنى ضد قطر بقناعته لكونها داعمة للإرهاب، حيث قال : ” نعم غنيت بقناعتي.. وسأغني أيضاً ضد قطر وضد كل من يدعم الإرهاب في الوطن العربي والعالم، أنا أصلي وأبقى أصلي ” .

وشارك النجم العراقي مع مجموعة من النجوم في أغنية ” علّم قطر ” من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان الفنان رابح صقر والتي لقيت أصداء واسعة وتنتقد عبث السياسة القطرية في المنطقة، كما قدم وليد الشامي أغنية ” سفينة الدوحة ” من كلمات الشاعر ضاري ويقول في أبياتها:

وإلا حمد جاسم خبير الأراجيف

ما شاف شر إلا وفرح به وزاده

حتى بلاده ما سلمت منه ياحيف

أحداث غدر الوالدين المعادة

وفي مقطع آخر يقول:

وإن كنت أدور للحمدين توصيف

مثل الجمل يرثع وهو في قياده

ياربعنا ياهل قطر يالعواريف

حنا لكم أخوان شعب وقيادة

سفينة الدوحة بليا مجاديف

وقبطانها ماهو بيم القيادة.

