بالصور.. أمانة تبوك تعلن استكمال تجميع 3 جسور للمشاة - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أكدت أمانة منطقة تبوك الانتهاء من تجميع الأجزاء المعدنية لـ٣ جسور للمشاة استعداداً لتركيبها في عدد من المواقع ذات الكثافة المرورية على طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير عبدالمجيد وذلك بعد التأكد من سلامة التجميع.

وأوضح أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان أن الانتهاء من تجميع الأجزاء المعدنية للجسور استعداداً لتركيبها بعد اختيار موقعها بعناية، التي تشهد حركة مرورية خصوصا أمام المدارس والحدائق العامة والمولات التجارية، مشيرا إلى أنه جاري العمل على إنهاء تجميع أجزاء جسور المشاة الأخرى وتركيبها في المواقع المحددة مسبقاً.

وبيّن أن جسور المشاة ستسهم في توفير السلامة المرورية على الطرقات وحماية عابري الطرق والحد من نسبة الحوادث، إضافة إلى نشر ثقافة استخدام جسور المشاة، ودورها في الحفاظ على السلامة، مشيراً إلى حرص أمانة تبوك لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والعمل على تطوير هذه المرافق العامة بصورة مستمرة.

