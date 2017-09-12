زوران: العيناوي تميز أمام الهلال في ربع نهائي أبطال آسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي العين، الكرواتي ” زوران ماميتش ” ، أن العيناوي قدم مستوى مميزاً أمام الهلال خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

وقال زوران: أن فريقي كان الأفضل على الأرض والأكثر سيطرة على مجريات اللعب حتى لحظة تقدم الهلال بهدف السبق في المباراة، وأعتقد أن الفريق الذي لا يتمكن من ترجمة الفرص التي تتسنى له أمام مرمى الفريق المنافس إلى أهدف في هذه المرحلة من المسابقة بالتأكيد لن يتأهل إلى نصف النهائي.

وأضاف المدرب: لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الثاني من المباراة، ولم ننجح في تنفيذ واجباتنا الميدانية على نحو جيد في المستطيل الأخضر، كما افتقدنا إلى عامل التركيز؛ لذلك لم نتمكن من العودة بالنتيجة إلى نقطة البداية مجدداً .

وكان نادي الهلال قد حجز مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه في إياب دور الثمانية على العين الإماراتي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وافتتح أهداف الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة 42 من كرة رأسية، ثم أضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45 من تسديدة قوية، وجاء هدف إدواردو الثالث في الدقيقة 74 من انفراد بحارس العين، وضعها إدواردو في الشباك ليحقق الهاتريك في اللقاء.

والهلال كان يحتاج إلى الفوز على العين الإماراتي بأي نتيجة لضمان العبور إلى نصف النهائي، بعد أن عاد بنتيجة التعادل السلبي من الإمارات في مباراة الذهاب.

وسيقابل الهلال في نصف النهائي الفائز من لقاء الغد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بين الأهلي وبرسبوليس الإيراني، علمًا أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 2- 2.

ويأمل عشاق نادي الهلال في المضي قدمًا نحو البطولة الأهم والأكبر في القارة الآسيوية، لاسيما وأن لقب المسابقة استعصى على الكتيبة الزرقاء خلال السنوات الماضية.