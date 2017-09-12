قرار نهائي بإيقاف رئيس الشباب وتغريمه 300 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أيدت لجنة الاستئناف اليوم الثلاثاء قرار لجنة الانضباط بإيقاف رئيس نادي الشباب لمدة عام وتغريمه 300 ألف ريال.

ووافقت اللجنة على استئناف المدعى عليه/ عبدالله عامر القريني (رئيس مجلس إدارة نادي الشباب) من حيث الشكل ورفضته موضوعاً.

وكان القريني قد أصدر بياناً إعلامياً عبر حساب ناديه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي ” Twitter ” ، مرتكباً مخالفة جسيمة تتضمن التجريح والإساءة والاتهام والتشكيك في نزاهة ومصداقية الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارته ولجانه, دون وجود دليل يثبت ذلك.

وذكرت اللجنة في حيثياتها أن القرار قابل للاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي بناء على المواد (82) و (136) من لائحة الانضباط، والمادة (55/4) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.