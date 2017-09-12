الهلال يهدي فرصة ذهبية للجزيرة الإماراتي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

منح فوز نادي الهلال على نظيره العين بدوري أبطال آسيا، فرصةً تاريخية لنادي الجزيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2017 بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي الإماراتي 2016-2017.

وتجري البطولة في الشهر الأخير من العام الحالي، بمشاركة كل من ريال مدريد الإسباني ممثلاً عن قارة أوروبا، وفريق أوكلاند سيتي ممثلاً عن أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي ممثل قارة أمريكا الشمالية، في حين لم يحسم بطل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وبفوز نادي الهلال ضمن مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه في إياب دور الثمانية على العين الإماراتي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي استضافه ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.