إنهاء نزاع دار في المحاكم لعامين على صورة سيلفي التقطها قرد - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

بعد عامين من النزاعات داخل المحاكم والدعاوى المختلفة، انتهى نزاع رسمي بعد عامين من النزاع داخل المحاكم على حقوق ملكية صورة ” سيلفي ” التقطها قرد، وهذا بعد توصّل الأطراف المتنازعة لتسوية قبل صدور الحكم النهائي.

وبدأت وقائع القضية في أغسطس 2014 عندما قام قرد بالتقاط صورة شخصية له باستخدام كاميرا يملكها المصوّر ديفيد سلوتر، الذي تفاجأ بعدها بأيام بانتشار الصور على الإنترنت.

ودخل ” سلوتر ” في نزاع قضائي ضد الموقع الناشر، بعدما طلب منه إزالة الصور؛ لأن ملكيتها تعود له، في وقت يرى الموقع فيه أن ملكية الصور تعود للقرد نفسه؛ لأنه هو من قام بالتقاطها.

وبناءً على التسوية، وافق المصوّر على التبرّع بـ 25% من العائدات المادية التي تصله على هذه الصورة، أو على غيرها من صور الحيوانات، بحيث يتم التبرّع لجمعيات تعنى بحقوق الحيوانات.