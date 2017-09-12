إنهاء نزاع دار في المحاكم لعامين على صورة سيلفي التقطها قرد - صحيفة صدى الالكترونية

إنهاء نزاع دار في المحاكم لعامين على صورة سيلفي التقطها قرد
بعد عامين من النزاعات داخل المحاكم والدعاوى المختلفة، انتهى نزاع رسمي بعد عامين من النزاع داخل المحاكم على حقوق ملكية صورة ” سيلفي ” التقطها قرد، وهذا بعد توصّل الأطراف المتنازعة لتسوية قبل صدور الحكم النهائي.
وبدأت وقائع القضية في أغسطس 2014 عندما قام قرد بالتقاط صورة شخصية له باستخدام كاميرا يملكها المصوّر ديفيد سلوتر، الذي تفاجأ بعدها بأيام بانتشار الصور على الإنترنت.
ودخل ” سلوتر ” في نزاع قضائي ضد الموقع الناشر، بعدما طلب منه إزالة الصور؛ لأن ملكيتها تعود له، في وقت يرى الموقع فيه أن ملكية الصور تعود للقرد نفسه؛ لأنه هو من قام بالتقاطها.
وبناءً على التسوية، وافق المصوّر على التبرّع بـ 25% من العائدات المادية التي تصله على هذه الصورة، أو على غيرها من صور الحيوانات، بحيث يتم التبرّع لجمعيات تعنى بحقوق الحيوانات.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2357 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصورة اللي يسار
😂😂😂😂😂😂
متعوب عليها هالسنينات
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 617 ] نشر منذ 1 ساعة
هلا ومرحبا ابو تركى هههههههههه المهم فى حكم المحكمة أن ملكية الصورة تعود للقرد نفسه لأنه هو من قام بالتقاطها بنفسة وكون الكاميرا ملك للمصور ديفيد سلوتر هذا لايعطية الحق فى ملكية الصورة المهم هنا ان لايقوم القرد برفع قضية ضد الاثنان معا المصور ديفيد سلوتر والموقع الناشر للصورة مطالبا عائدات الملكية بالكامل له وللورثة من بعده. هههههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18173 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18173 ] نشر منذ 37 دقيقة
يستاهل القرد ليش يصور نفسه مايشوف حلات الابتزاز