توم كروز يتهم طليقته بخيانته مع صديقه المقرب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أتهم النجم الأمريكي توم كروز زوجته السابقة النجمة الأميركية كايتي هولمز، بخيانته مع صديقه المقرب، وذلك عقب اعلان كايتي عن علاقتها العاطفية مع الممثل الأمريكي جيمي فوكس، حتى بدأ شعور الغيرة يسيطر على طليقها توم كروز.

وأكدت مصادر مقربة من النجم الأمريكي في تصريحات صحفية، أنّ توم كان على علمٍ بالعلاقة السريّة التي تجمع طليقته بصديقه منذ بدايتها في العام 2013، وقد أزعجه دائماً أنهما كانا مرتبطين.

وأضاف: رغم أن كيتي وجيمي بذلا قصارى جهدهما لإبقاء علاقتهما سراً عن العالم، إلا أنّ توم اكتشف ذلك بعد وقت قصير من بدء العلاقة بينهما، مشدداً على أن كروز ” صدم وانزعج من علاقة كيتي وجيمس، كون الأخير يعد من أصدقائه المقربين، إنه يشعر بالخيانة ” .

وكان الممثلان هولمز وفوكس ظهرا معاً خلال نزهة على شاطئ ماليبو، الأمر الذي جعلهما محط اهتمام الصحافة العالمية.