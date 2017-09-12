التعليم تلزم المعلمين بساعتين نشاط أسبوعيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألزمت وزارة التعليم كل معلم بساعتي نشاط أسبوعيا، وذلك بعد أن ألزمت المدارس بتطبيق ساعة نشاط للطلاب من الأحد حتى الأربعاء.

وقالت مصادر إنه سيتم خلال ساعة النشاط تنفيذ ثلاث فعاليات في مسارات ثمانية تشمل: (الثقافة، الفنون، الأسرة والمجتمع، الرياضة والصحة، العلوم والتقنية، التربية الكشفية، المهارات والأعمال، ومشاريع عامة).

وكشفت المصادر عن سماح الوزارة بالاستعانة بمعلمين متخصصين بنظام التكليف من المدارس المجاورة أو أولياء الأمور المتخصصين أو القيادات الحكومية لتنفيذ البرنامج.

وأكدت أن الوزارة شددت على أن تنفيذ الفعاليات سيكون داخل حجرة الصف أو البيئة المحيطة للمدرسة، وأن تكون أثناء اليوم الدراسي، محذرة من اختزال زمن النشاط من الاصطفاف الصباحي، أو الحصص الدراسية، أو الصلاة، أو الفترة بين الحصتين، وألا يتجاوز عدد المشاركين في كل فعالية عن 30 طالبا.

وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد أصدر قرارا يقضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعيا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.