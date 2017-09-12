تسريبات حول كيفية عمل بصمة الوجه في آيفون الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قبل ساعات قليلة من كشف آبل النقاب عن ” هواتفها ” الذكية الجديدة، مساء الثلاثاء، سربت العديد من التقارير والأخبار حول المميزات التي سيحملها جديد الشركة الكبيرة في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية تحديداً.

ولعل أبرز ما ينتظره عشاق آيفون من مميزات، بصمة الوجه أو الـ Face ID التي أشيع عن أن هاتف آيفون أكس سيتضمنها.

فمع نظام التعرف على الوجه الذي سيحل مكان بصمة الإصبع في الإصدارات السابقة، ستكون الكاميرا قادرة على فتح الهاتف والتحقق من الهوية بمجرد وضع الوجه، سواء من أجل الدفع بواسطة خدمة ” أبل باي ” ، أو في أي تطبيق آخر كان يتطلب بصمة الأصبع .

وفي التفاصيل أو الخطوات الواجب اتباعها ما يلي:

أولاً يجب الدخول إلى خانة الـ Fave Id setup، ومن ثم وضع صورة الوجه في الإطار الذي يظهر.

ومن ثم على المستخدم أن ” يموضع ” وجهه داخل ما يشبه الدائرة. وهنا يلتقط الهاتف أول مسح للوجه.

بعدها تعمل التقنية التي اتبعتها آبل في الهاتف إلى التقاط سيلفي لوجه المستخدم من زوايا مختلفة، من أجل إنتاج خريطة ثلاثية الأبعاد للوجه، وذلك لزيادة معايير الأمان.