مضيفة تبتز بائع وتٌطالبه بـ 100 ألف دولار مقابل صور خيانة زوجته - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي (صدى):

طالبت مضيفة طيران، بائع آسيوي بإعطاءها 100 ألف دولار أمريكي مقابل حصوله على صور خيانة زوجته مع العشيق الذي تربطها به علاقة معرفة.

وكشف مصدر أمني بمدينة دبي الإماراتية تفاصيل الواقعة، أن مضيفة الطيران تلقت اتصالاً هاتفياً من المجني عليه طالباً منها إثبات خيانة زوجته مع شخص تعرفه، بعدما عرفها بنفسه، فوافقت على طلبه، واستولت على الجهاز اللوحي الخاص بـ ” العاشق ” ، ونقلت منه صوراً تجمعه بزوجة البائع، وهما في وضعيات مخلة بالآداب.

كما تبين من التحقيقات أن المضيفة تواصلت مع البائع عبر موقع ” إنستجرام ” ، وعندما طلب منها إرسال صور حاولت استغلاله وطلبت منه 100 ألف دولار مقابل إرسال كل الصور بواقع ألف دولار عن كل صورة، لكنه لم يرسل لها سوى 10 آلاف دولار، فهددته بإرسال الصور التي حصلت عليها إلى أقاربه وأهله في موطنه، وهو ما كان سبباً بإبلاغ الشرطة عنها بعدما شعر بأنه وقع ضحية استغلال وابتزاز.

وبحسب شهادة شرطي، فإن المضيفة اعترفت بعد إلقاء القبض عليها بأنها قررت ابتزاز الزوج وإجباره على تطليق زوجته بمعاونة ” العاشق ” الهارب، كونها تملك صوراً لزوجته وهي عارية على الفراش مع المتهم.