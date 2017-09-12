حاج وحيد من دولة " ساوتومي وبرنسيب " يروي تفاصيل الرحلة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عبر الحاج أدم وهو الحاج الوحيد من دولة ” ساوتومي وبرنسيب ” المغمورة، والذي استضافه برنامج ضيوف خادم الحرمين، عن غامر سعادته بجموع المسلمين،ووحدتهم وبالحفاوة والخدمة التي وجدها في المملكة.

وأوضح أن الصعوبة الوحيدة التي واجهته هو استخراج شريحة لهاتفه المحمول، لأن اسم دولته غير موجود في أنظمة شركات الاتصالات .

و زار الحاج أدم الرحالة إبراهيم سرحان وهو من المملكة حيث تربطه علاقة به أثناء لقائه في بلده قبل ثلاث سنوات، قائلا: “ما كنت أظن أني أراه مرة أخرى، وكنت زرت بلده، وهي أجمل ما رأت عيني، ومن أقل الدول زيارة في العالم .

وساوتومي وبرينسيب جمهورية مجهولة تقع في خليج غينيا، غرب الجابون وجنوب نيجيريا .