المحكمة العليا الأمريكية تؤيد استمرار العمل بمرسوم ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس الاثنين، استمرار نفاذ مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما يبدد آمال حوالي 24 الف لاجىء تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

وأوقفت أعلى محكمة في البلاد العمل بحكم صدر عن محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الاسبوع الماضي وكان سيسمح بقدوم آلاف اللاجئين للولايات المتحدة رغم الحظر المفروض، بعد طلب قدمته الإدارة.

ويؤجل القرار الجديد النظر في الطعون الاخرى في قرار حظر السفر الذي يمنع كافة اللاجئين والمسافرين من ست دول اسلامية، حتى جلسة مراجعة للمحكمة العليا مقررة في 10 اكتوبر المقبل.

يذكر أنه في 8 سبتمبر الحالي، أكدت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس قرارا ضد مرسوم الهجرة، معتبرة ان منع دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب بـ ” ضرر ” للوكالات المتخصصة.

وبناء عليه تقدمت وزارة العدل بطلب من المحكمة العليا لوقف العمل بقرار محكمة سان فرانسيسكو حتى يتسنى مراجعة المسائل الاكبر المتعلقة بحظر السفر خلال جلسة الشهر المقبل.

وقالت الوزارة إن قرار محكمة الاستئناف ” سيقلب الوضع القائم وسيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الوطنية “.