" التجارة " تصدر دليل تراخيص للأنشطة التجارية لـ 26 جهة حكومية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار (دليل تراخيص الأعمال) الذي يشمل متطلبات وإجراءات التراخيص لـ 274 نشاط تجاري تشرف عليها 26 جهة حكومية وترتبط بإصدار السجل التجاري لهذه الأنشطة.

ويوثق دليل تراخيص الأعمال كخطوة أولى كافة الإجراءات والمتطلبات والتسهيلات لممارسة الاعمال التجارية، حيث سيحظى بتحديث مستمر لاستيعاب جميع الأنشطة والمستجدات بالإضافة إلى هندسة وتطوير عدد من الإجراءات الحكومية واختصار بعضها الآخر عن طريق لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص “ تيسير ” بما يضمن تكامل خدمات الجهات المختلفة بشكل ذكي.

وستشمل المرحلة القادمة على إطلاق نسخة من الدليل بأسلوب تفاعلي إلكتروني ذكي ضمن مبادرة “ مراس ” التي اطلقتها اللجنة مؤخرا وسيرتبط الدليل بها بشكل مباشر، حيث عملت وزارة التجارة والاستثمار على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان صحة الإجراءات والمتطلبات لدى كل جهة في التقرير ودقتها.

ويوضح الدليل الذي تشرف عليه اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص التي يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والبرنامج الوطني لتعزيز التنافسية (CAP) – وهو إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني – لتحفيز بيئة الاستثمار والعمل والإنتاج انطلاقا من السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأوضح معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن دليل متطلبات وإجراءات التراخيص يأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والعمل المستمر الذي تقوم به جميع الجهات الحكومية لتحقيق الرؤية، مشيراً إلى أنه سيتم استشعار التحول الإيجابي الناتج عن الرؤية على الجهات الحكومية والاقتصاد والمجتمع السعودي في القريب العاجل في ظل التكامل بين الجهات والاتجاه نحو مستقبل أكثر اشراقاً استدامة.

وأضاف الدكتور القصبي: ” لإنشاء اقتصاد تنافسي في القرن الحادي والعشرين نحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا، التجارة تحتاج إلى أن تصبح أسهل وأسرع وأكثر كفاءة لدعم النظام الاقتصادي الذي من شأنه أن يكون مدعوماً بالاستثمار والمعرفة وتنافسية رأس المال البشري، من جانبها تدرك الجهات الحكومية العوامل التي يمكن أن تنميها وتفعّلها لتساعد بتسيير الأعمال ”.

وإضافة للخدمات التي تقدمها الوزارات يسلط الدليل أيضاً الضوء على آلية الترخيص للحصول على الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.

ووضعت الوازرة عبر صفحتها الرسمية على تويتر، هذا الرابط لتصفح دليل تراخيص الأعمال:

https://mci.gov.sa/Documents/MCI-Guide.pdf