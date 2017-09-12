إنشاء عيادات استشارية متنقلة بالمراكز الصحية الإشرافية بالطائف - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أنشأ قسم النساء والولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف عيادات استشارية متنقلة ( Satellite Clinics ) بالمراكز الصحية الإشرافية وذلك سعياً لتقديم خدمات صحية عن طريق فحص الأشعة التلفزيونية بهدف تقليل تحويل الحالات الطبية إلى المستشفى.

و يقوم القسم بدعم الممارسين الصحيين ببرامج التعليم الطبي المستمر للأخصائيين والعاملين بالمستشفيات الطرفية لتدريبهم على التعامل مع الحالات الطارئة والخطرة بتنفيذ دورات تدريبية لهم لكسب الخبرات والتعرف على السياسات والإجراءات والتي تتضمن تغطية عملهم بالمستشفيات الطرفية من قبل القسم.

و يقوم قسم النساء والولادة بالمشاركة في برنامج الزيارات الخارجية للاستشاريين لمعاينة الحالات المعقدة وإبداء الرأي والمشورة من قبل استشاريين القسم, إضافة إلى عمل برنامج تبادل لمتدربي البورد مع المستشفيات التخصصية بجدة والرياض على مدار 7 أشهر للحصول على الخبرة في التخصصات النادرة مثل طب الجنة والأورام والعقم.

وأيضا تمكن القسم من توسيع مجال الخدمة بالقسم بإدخال المناظير الجراحية للبطن والرحم وكذلك جهاز قياس ديناميكية التبول لدى النساء مع معالجة السلس البولي بجهاز ليزر حديث.