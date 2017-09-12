الداخلية المصرية تنفي إلغاء ملاحقة الإنتربول للقرضاوي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نفى مصدر مسئول بقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام، حول إلغاء النشرة الدولية الحمراء الصادرة لملاحقة المحكوم عليه الداعية يوسف القرضاوي.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالتنسيق مع منظمة الإنتربول، والكشف عن النشرة على قاعدة البيانات، تبين أنها مازالت سارية ولَم تُلغ.

يشارى إلى عقد اجتماع مؤخرًا بمقر المنظمة في فرنسا، لمناقشة موقف ” القرضاوي ” في ضوء ما أثير ببعض وسائل الإعلام.

وانتهي الاجتماع إلى استمرار سريان النشرة الدولية الصادرة بطلب إنتربول القاهرة، مع عدم الاذعان للضغوط والشكاوى التي تقدم بها المحكوم عليه، إلى لجان حقوق الإنسان، لإلغائها.

كما يشار إلى أن هناك نشرة دولية أخرى صادرة لملاحقة ” القرضاوي ” بناء على طلب إنتربول بغداد في العراق، لاتهامه بالتحريض علي قتل رئيس مجلس الوزراء السابق نور المالكي، ومازالت سارية.