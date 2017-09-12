مسن يقتل زوجته ويدفن ابنته حية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بعد مرور عام على أرتكابهما للجريمة، أعترفت فتاة على والدتها وزوجها بأرتكاب جريمة بشعة، حيث أقدما على قتل زوجته الثانية ودفن طفلته منها حية معها ، بمدينة بدر بمحافظة البحيرة شمال مصر.

حيث تلقى مركز شرطة بدر، بلاغ من ” منى ع ” ، 19 عاماً ، تكشف فيه قيام ” عمر م م ” ، 75 سنة، ووالدتها ” منال ال م ” ، 45 سنة، بقتل ” إيمان ” ، 27 سنة، زوجة أبيها وابنتها ” حنين ” البالغة من العمر عامين ودفنها بجوار والدتها.

وقالت الفتاة المصرية التي استيقظ ضميرها بعد عام كامل من تنفيذ الجريمة، إن والدتها وزوجها قاما بقتل زوجته الثانية الشابة التي تصغره بنحو 50 عاما منذ عام، ودفنا جثتها وجثة طفلتها حية في فناء المنزل، لكن رائحة الجثتين التي انبعثت بعد فترة قد أجبرت الجناة على استخراج الجثتين من جديد، وأضرما النار فيهما، ثم عاودا دفن ما تبقى منهما في فناء المنزل، وأشارت إلى أن المجني عليها كانت حاملاً في شهرها الرابع.

وذكرت الفتاه في بلاغها، أن والدتها وزوجها قاما باحتجازها بالمنزل وهدداها بالقتل لو فضحت أمرهما، لكنها لم تستطع أن تتحمل تأنيب الضمير، واستغلت نقلها للعمل في مدينة بعيدة عنهما وذهبت لإبلاغ الشرطة.

وبعد البلاغ، انتقل ضباط الأمن لموقع الجريمة، وقاموا باستخراج رفات الجثتين من فناء المنزل، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.