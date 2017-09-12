مسن يقتل زوجته ويدفن ابنته حية - صحيفة صدى الالكترونية

مسن يقتل زوجته ويدفن ابنته حية
بعد مرور عام على أرتكابهما للجريمة، أعترفت فتاة على والدتها وزوجها بأرتكاب جريمة بشعة، حيث أقدما على قتل زوجته الثانية ودفن طفلته منها حية معها ، بمدينة بدر بمحافظة البحيرة شمال مصر.
حيث تلقى مركز شرطة بدر، بلاغ من ” منى ع ” ، 19 عاماً ، تكشف فيه قيام ” عمر م م ” ، 75 سنة، ووالدتها ” منال ال م ” ، 45 سنة، بقتل ” إيمان ” ، 27 سنة، زوجة أبيها وابنتها ” حنين ” البالغة من العمر عامين ودفنها بجوار والدتها.
وقالت الفتاة المصرية التي استيقظ ضميرها بعد عام كامل من تنفيذ الجريمة، إن والدتها وزوجها قاما بقتل زوجته الثانية الشابة التي تصغره بنحو 50 عاما منذ عام، ودفنا جثتها وجثة طفلتها حية في فناء المنزل، لكن رائحة الجثتين التي انبعثت بعد فترة قد أجبرت الجناة على استخراج الجثتين من جديد، وأضرما النار فيهما، ثم عاودا دفن ما تبقى منهما في فناء المنزل، وأشارت إلى أن المجني عليها كانت حاملاً في شهرها الرابع.
وذكرت الفتاه في بلاغها، أن والدتها وزوجها قاما باحتجازها بالمنزل وهدداها بالقتل لو فضحت أمرهما، لكنها لم تستطع أن تتحمل تأنيب الضمير، واستغلت نقلها للعمل في مدينة بعيدة عنهما وذهبت لإبلاغ الشرطة.
وبعد البلاغ، انتقل ضباط الأمن لموقع الجريمة، وقاموا باستخراج رفات الجثتين من فناء المنزل، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 16 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمهما
والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
وأسأل الله ان يحفظ جميع المسلمين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 16 ساعة
هذا اللي مايضع مخافة الله نصب عينية
كان زمان[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 16 ساعة
مصر … الوضع خطير عندكم ..
كل يوم جريمة مختلفة .. وبأشكال مختلفة … اللهم لك الحمد …….
M-512[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 14 ساعة
هههخخخخ عاد المصرين يسمون مصر ام الدنيا وهي عكس ام الإجرام كل يوم جرائم ،الله يرحم المتوفين غدرآ انشاءالله يكونوا شهداء انشاءالله اما القاتلين راح تكون نار جهنم مئواهم وبئس المهاد راح يسقطون من روسهم .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19037 ] نشر منذ 12 ساعة
مصر جميلة وإن وجد فيها سلبيات كثير
ماكامل الا وجه الله.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19037 ] نشر منذ 12 ساعة
مصر جميلة وإن وجد فيها سلبيات كثير
ماكامل الا الله
ومافي بلد ماتخلو من هاالمشاااكل
وتظل مصر صامدة بموروثها الحضاري القديم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18251 ] نشر منذ 12 ساعة
سبحان الله يظهر الحق
محمدالعتيبي[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 10 ساعات
بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14349 ] نشر منذ 7 ساعات
يارب رحمتك
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 21 دقيقة
الجرائم في مصر كثيرة وفي منتهى الغرابة! وظاهرة تستحق الدراسة . طيب الزوجة ممكن تحصل في كل مكان، لكن الطفلة الصغيرة البريئة ؟! وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت…. قتلك الله أنت وزوجتك