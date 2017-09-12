" ساما " تمنع التعامل بـ " البتكوين " والخبراء يفسرون - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أفاد مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة منعت البنوك على اختلافها من التحويل لشراء عملة ” البتكوين ” الإلكترونية.

وأوضح المصدر أن ذلك يرجع لأن هذه العملة ليست محكومة لبنك مركزي واضح يحكم سياساتها، إلى جانب أن ما يتداول حول بعض الشركات العالمية التي اعتمدت ” البتكوين ” لشراء سلعها لا يمكن إثباته من خلال القوائم المالية لهذه الشركات، حسبما نقلت صحيفة ” مكة “.

ومن جانبه، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، إن هذه العملة لم يعترف بها أي من البنوك المركزية كعملة مقبولة للتداول رسميا، وهي ليست إلا ورقة بحثية حتى الآن لم تعرف جنسية من أطلقها.

وأضاف حافظ أن أبرز تلك المخاوف تتمثل في: عدم الاعتراف بها من البنوك المركزية، وصعوبة تتبعها، وأيضا عدم القدرة على تتبع العمليات التي تتم بموجبها؛ وهو ما يجعلها طريقة سهلة لغسيل الأموال أو تبادل السلع المشبوهة، موضحاً أيضا عدم وجود صرافات تحول هذه العملة إلى عملة معروفة فيزيائيا، وعدم وجود سعر صرف ثابت لها أمام العملات الأخرى، كما أنه لا يوجد لها مرجعية قانونية ولا تشريعية ولا تنظيمية للمحافظة على حقوق المتعاملين وعلى قوة العملة.