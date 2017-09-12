مغردون يلقنون إيران درسا قاسيا لتطاولها على " الجبير " - صحيفة صدى الالكترونية

مغردون يلقنون إيران درسا قاسيا لتطاولها على ” الجبير “
شن مغردون سعوديون هجوما حادا على إيران، لتطاولها على وزير الخارجية عادل الجبير، وقالوا إنها على أعتاب الانهيار.
وأدعى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزير الخارجية عادل الجبير، مصاب بـ ” الانبهار بالنفس ” .
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تعليقا على تصريحات الجبير الخاصة بإيران والتي أدلى بها الثلاثاء الماضي في لندن تطاول قائلا: ” أعتقد أنه يعاني من النرجسية المتكررة، وقد يردد اسم إيران دون وعي منه ” .
وقال أحد المغردين إن إيران على أعتاب الانهيار، وستنتهي قريبا، فيما قال آخر، إن إيران تصدق أكاذيبها، رغم أنها تختلقها دون دليل.
وكان الجبير قد قال للصحفيين في لندن: ” لا نرى أي جدية من إيران في الحوار … وقياديون في القاعدة بطهران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات ضد السعودية ” .
وأضاف الجبير: ” إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية، وعلى طهران وقف الإرهاب والتدخلات إذا ما أرادت تحسين علاقتها مع المملكة ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس مصاب بالنرجسية
اصلآ نحن كشعب سعودي نصاب بالنرجسية
عند ذكر يوم ذي قار ومعركة اليرموك ونهاوند
ونشوش ونطنخ
تعلم لماذا؟؟؟
لأننا احفاد عمر الفاروق وسعد بن ابي وقاص والنعمان ابن مقرن وجميع الصحابة الكرام
فمن انت!!!
حفيد يزدجر تعرف ما فعلة بة النعمان
ام حفيد رستم اكيد لن تنسى سعد بن ابي وقاص
ام عظيم كسرى جدك ولك ان تجيب بما فعلة عمر الفاروق وتمزيق ملك جدك
نعم نحن السعوديين لنا نرجسيتنا وليس انت يالمجوسي من يروضنا
كان زمان[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 55 دقيقة
موتوا بحقدكم يا أنجاس ……
سلطان[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله اكبر
الواقع[ عدد التعليقات: 5132 ] نشر منذ 40 دقيقة
هذا البطل رفع ضغط الخميني واذانابه مليون وأصابهم بالهستيريا ولا عجب في ذلك فهو خريج مدرسة الراحل العظيم سعود الفيصل رحمة الله
مغرد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 22 دقيقة
يا ايران والله العظيم لو يعلن ملكنا المحبوب سلمان الحزم الجهاد لنجى كل واحد منكم الى بيته ونهدم قبوركم الى تعبدونها على روسكم نحن ابنا سلمان لا نرهب الموت ومن قام ضد بلدنا ومقدساتنا وملكنا والله يشوف الويل