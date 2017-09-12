مغردون يلقنون إيران درسا قاسيا لتطاولها على " الجبير " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شن مغردون سعوديون هجوما حادا على إيران، لتطاولها على وزير الخارجية عادل الجبير، وقالوا إنها على أعتاب الانهيار.

وأدعى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن وزير الخارجية عادل الجبير، مصاب بـ ” الانبهار بالنفس ” .

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، تعليقا على تصريحات الجبير الخاصة بإيران والتي أدلى بها الثلاثاء الماضي في لندن تطاول قائلا: ” أعتقد أنه يعاني من النرجسية المتكررة، وقد يردد اسم إيران دون وعي منه ” .

وقال أحد المغردين إن إيران على أعتاب الانهيار، وستنتهي قريبا، فيما قال آخر، إن إيران تصدق أكاذيبها، رغم أنها تختلقها دون دليل.

وكان الجبير قد قال للصحفيين في لندن: ” لا نرى أي جدية من إيران في الحوار … وقياديون في القاعدة بطهران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات ضد السعودية ” .

وأضاف الجبير: ” إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية، وعلى طهران وقف الإرهاب والتدخلات إذا ما أرادت تحسين علاقتها مع المملكة ” .