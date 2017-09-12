أنقرة تتفق مع موسكو لشراء منظومات " إس-400 " الصاروخية - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

صرح الرئيس رجب طيب أردوغان أن أنقرة سددت الدفعة الأولى من ثمن صفقة منظومات ” إس-400 ” الصاروخية الروسية.

وقال أردوغان للصحفيين: ” إن أصدقاءنا وقعوا العقد حول ” إس-400 ” ، ووفق معلوماتي، تم تسديد الدفعة الأولى. وسيستمر الأمر بمنحنا قروض من قبل موسكو. وأنا والسيد بوتين حازمان جدا في هذا الأمر ” ، حسبما نقلت صحيفة ” حرييت ” التركية.

كما أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري الفني، فلاديمير كوجين، أن روسيا وتركيا وقعتا اتفاقا لتصدير منظومات ” إس-400 ” الصاروخية الروسية إلى تركيا.

وأضاف : ” تم توقيع الاتفاق ويجري الاستعداد حاليا للتنفيذ. تعرفون أن منظومة ” إس-400 ” من أعقد المنظومات التي تضم مجموعة من الوسائل التقنية…يمكنني أن أضمن أن كل القرارات المتخذة وفق هذا الاتفاق تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية بالكامل. وعلى ضوء ذلك، نفهم ردة فعل عدد من الدول الغربية التي تحاول ممارسة الضغط على تركيا “.

تجدر الإشارة إلى أن منظومة ” إس-400 تريومف ” مضادة للطائرات والصواريخ البالستية والأهداف الأسرع من الصوت والوسائل الأخرى للهجوم الجوي في ظروف التدابير الإلكترونية المضادة.