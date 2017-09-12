لقاء سري بين الأسد وأردوغان والأخير ينفي - صحيفة صدى الالكترونية

لقاء سري بين الأسد وأردوغان والأخير ينفي
نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنباء تحدثت عن إجرائه لقاء سريا مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وصرح أردوغان أمام الصحفيين على متن طائرته بعد وصوله من كازاخستان: ” لم ألتق مع الأسد ولا أنوي اللقاء معه ” ،وفقا لصحيفة ” حرييت ” التركية.
جدير بالذكر أن تركيا وروسيا ، يتشاركان في المحادثات حول سوريا في أستانا بصفتهم ضمن الدول الأربع الضامنة للهدنة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههة
والله الإخونجية توقع كل شي منهم
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 1 ساعة
بغض النظر عن تم لقاء سري بين الأسد وأردوغان والأخير ينفي للمعرفة اللقاءات السرية تتم بين قادة الدول فى كل عصر وزمان وحتى تتم بين قادة لا تتخيل شعوبهم تلك اللقاءات ومثال على هذا عندما رعت سلطنة عمان لقاءات سرية بين أمريكا و أيران للترتيب للنووى ( كانت ايران وامريكا أشد الاعداء وقتها) وتم التفاوض لعدة أشهر بين أمريكا وطهران فى سلطنة عمان. المعنى تلك اللقاءات السرية وانما تتم بداعى المصالح فقط ولا غير المصالح .
وأعداء اليوم يصبحون أصدقاء غدا وأصدقاء اليوم يصبحون أعداء غدا وهكذا الكل يبحث عن مصالحة فقط ولذلك تتم اللقاءات السرية حتى لا تصاب الشعوب بخيبة أمل فى قادتهم .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2375 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يفضح كل متآمر ومخادع خائن