لقاء سري بين الأسد وأردوغان والأخير ينفي - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنباء تحدثت عن إجرائه لقاء سريا مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح أردوغان أمام الصحفيين على متن طائرته بعد وصوله من كازاخستان: ” لم ألتق مع الأسد ولا أنوي اللقاء معه ” ،وفقا لصحيفة ” حرييت ” التركية.

جدير بالذكر أن تركيا وروسيا ، يتشاركان في المحادثات حول سوريا في أستانا بصفتهم ضمن الدول الأربع الضامنة للهدنة.