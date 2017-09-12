بالفيديو.. مفحط يتسبب في حادث شنيع ويهرب .. ومغردون يطالبون بإعدامه - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مفحط يتسبب في حادث شنيع ويهرب .. ومغردون يطالبون بإعدامه
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمفحط يقود بسرعة جنونية، ويتسبب في حادث شنيع لمركبة أخري.
ويظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، أن المفحط أجبر المركبة الأخرى على الخروج عن مسارها لتصطدم بالأشجار ويفر من الموقع هاربا.
فيما عبر مغردون عن استياءهم الشديد من كثرة الحوادث التي يتسبب فيها المفحطين، وقائل أحدهم ” نسمع عقوبات على المفحطين ولا نرا تطبيق للعقوبه.. من امن العقوبه أساء الآدب.. أمسك المفحط ودربه وجنده وعلى الحد الجنوبي يترجل وينفع البلد”.
بينما طالب أحد المغردين بإعدام المفحط، لما يتسبب فيه من حوادث كارثية.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعدام مره وحده
انا اطالب بجلده اسبوعيا 50 جلده في نفس الشارع لمدة عشر سنين
لين يطلع ضرس العقل
كان زمان[ عدد التعليقات: 1423 ] نشر منذ 2 ساعتين
عبث .. الله المستعان ….
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 2 ساعتين
جندوهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 1 ساعة
جندوهم لقتل الفراغ لديهم
لينفعوا انفسهم ووطنهم
مرور الغفلة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
المرور نايم والعب على كيفك يامفحط ولو ان المرور منتشر بالشوارع مثل باقي العالم ولو ان قياداته تنزل من بروجها العاجية وتعاين الميدان وتتابع افرادها كان مايصير اللي صار بمشيئة الله … لكن الدرعا ترعى ومادام القاضي راضي فارجسها ياحسين …
ابو راافع[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
مافي عقوبه صارمه لهؤلاء المستهترين بأرواح الناس؟؟؟
Roveen[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
ام عماد[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من عقوبة صارمة
عنود[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعمي الوكيل
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
جندوهم
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من أشغال وقت فراغهم
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من عقاب صارم
ام نايف[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 1 ساعة
اجلدوه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد ان تضرب الدولة
اعزها الله تعالى بيد من حديد
وبكل حزم وصرامة وانت تظهر
هيبتها بسن قوانين حادة وصارمة
بل بالغة القسوة حتى تتوقف هذه المهزلة
وقلة الحياة والله بخبسه ومسخرة والله
هذي نهاية تربية الدلع والهياط
نتاج طبيعي يطلع لنا بعض
ورعان اشباه الرجال
وليسوا برجال
الووووو[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 50 دقيقة
شكلة سواق خاص
مامسك الطارة غير مع كفيلة
والحادث عرضي
الواقع[ عدد التعليقات: 5132 ] نشر منذ 44 دقيقة
مخالفة التفحيط اعلنها 200 الف ريال مع سجن سنة وانتهى الموضوع
نصراوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
في كل مدينة في كل شارع لازم تحصل واحد خسيس زي هذا تلاقيه مراهق همن الي خلو ساهر يشتخل علينا ايام ماكنا نشوف المخالفه مرة او مرتين بالسنه حسبي الله عليهم
مغرد[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 26 دقيقة
المرور يمسكهم ويقكونه واسطه كلها ما يفحط الا واحد واثق انه طالع واغلب المفحطين حبوب و…
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18169 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يصلح الحال
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 5 دقائق
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم