بالفيديو.. مفحط يتسبب في حادث شنيع ويهرب .. ومغردون يطالبون بإعدامه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمفحط يقود بسرعة جنونية، ويتسبب في حادث شنيع لمركبة أخري.

ويظهر بالمقطع الذي حقق انتشارا واسعا، أن المفحط أجبر المركبة الأخرى على الخروج عن مسارها لتصطدم بالأشجار ويفر من الموقع هاربا.

فيما عبر مغردون عن استياءهم الشديد من كثرة الحوادث التي يتسبب فيها المفحطين، وقائل أحدهم ” نسمع عقوبات على المفحطين ولا نرا تطبيق للعقوبه.. من امن العقوبه أساء الآدب.. أمسك المفحط ودربه وجنده وعلى الحد الجنوبي يترجل وينفع البلد”.

بينما طالب أحد المغردين بإعدام المفحط، لما يتسبب فيه من حوادث كارثية.