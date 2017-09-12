الشورى يدعو إلى بقاء الدعم الحكومي للقمح - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دعا مجلس الشورى إلى بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق، لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.

ووافق المجلس خلال، الجلسة العادية الخمسين، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري.

وأكد المجلس على قراره السابق بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة للحبوب.

ووافق المجلس أيضا على مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.