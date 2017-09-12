الذهب يواصل تراجعه متأثراً بانخفاض الطلب - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، مما وسع خسائرها من الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف بشأن الأضرار المحتملة لإعصار ” إرما ” ، وهدوء التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بما يقرب من 1.2٪، أمس الإثنين، مع انخفاض الشهية على أصول الملاذات الآمنة بعد عدم إجراء كوريا الشمالية اختباراً جديداً لأسلحتها احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس البلاد.

وسجل سعر الذهب للتسليم الفوري انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1% إلى 1326.34 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.37% إلى 1330.70 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوياتها منذ الأول من سبتمبر/أيلول عند 1327 دولارًا.