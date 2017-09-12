هيئة الغذاء تحذر من كسر حبوب الدواء - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نبهت هيئة الغذاء والدواء المواطنين من عدم كسر الأدوية لما له من أضرار تؤثر على فعالية الدواء أو تضر بالمستخدم نفسه مشيرةً إلى أن ذلك لايكون إلا بأستشارة الطبيب أو الصيدلي.

وأوضحت أنه يوجد مكان مخصص على حبة الدواء التي يتم كسرها منه إلى نصفين متساويين لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء.

وأشارت إلى أنه في حالة طلب الطبيب بضرورة كسر الدواء يجب أن يتم ذلك قبل الأستعمال مباشرةً مبينه أنه هناك بعض الأدوية التي لا تكسر مثل الفوار والكبسولات وحبوب الأدوية المغلفة.

