⁠⁠⁠⁠⁠الطيران المدني تفتح باب التقديم على برنامج " قادة المستقبل " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم على (برنامج قادة المستقبل لعام 2017م / الدفعة الثانية) بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف والتي سيتم تخصيصها بشكل كامل للكادر النسائي وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وحرصاً من الهيئة على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وإيجاد فرص عمل متساوية لأبناء الوطن، حيث يوفر البرنامج الفرصة لـ (20) متدربة من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية للعمل بقطاعات الهيئة المختلفة.

شروط البرنامج:

1. أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2. أن تكون المتقدمة من حديثي التخرج من الجامعة.

3. أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 24 عاماً لحملة البكالوريوس و26 عاماً لحملة الماجستير.

4. ضرورة وجود معادلة للمؤهل العلمي من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات من خارج المملكة.

5. أن لا يقل التقدير العام عن جيد جداً.

6. شهادة اللغة الإنجليزية بدرجة (35) TOEFL IBT أو درجة (420) TOEFL PBT أو درجة (5) IELTS أو درجة (83) STEP .

7. مطابقة معايير البرنامج واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تحددها الهيئة.

8. اجتياز الكشف الطبي.

9. اجتياز فترة البرنامج المحددة “عام كامل” بنجاح.

مزايا البرنامج:

• مكافأة شهرية مجزية خلال فترة البرنامج.

• تدريب لمدة عام يشمل الجانبين النظري والعملي.

• يتضمن البرنامج تدريباً وتأهيلاً داخل وخارج المملكة.

• تأمين طبي ( للمتدربة وأسرتها) .

• تسجل فترة التدريب في نظام التأمينات الاجتماعية

المزايا بعد اجتياز البرنامج التدريبي

• يتم التعيين على سلم رواتب الهيئة المعتمد والبدلات والمزايا الأخرى وفقاً لأنظمة ولوائح التوظيف والتعيين والوظائف المحددة.

• مكافآت وفق أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني.

• تأمين طبي (للمتدربة وأسرتها ووالديها).

التخصصات المطلوبة:

• علوم الطيران

• سلامة طيران

• الهندسة الصناعية

• الإدارة العامة

• الموارد البشرية

• نظم المعلومات الإدارية

• الإحصاء

• علم الحاسب الآلي

• هندسة الحاسوب

• هندسة البرمجيات

• هندسة الشبكات

• أنظمة المعلومات الحاسوبية

• إدارة الأعمال

• المكتبات

• العلاقات العامة

• المحاسبة

• الإدارة المالية

• العلوم المالية والمصرفية

• نظم المعلومات المحاسبية

• الاقتصاد

• القانون

• التمويل

• اللغة الإنجليزية

• الكيمياء

• الفيزياء

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني للتوظيف بالهيئة وتعبئة طلب التقديم على الرابط التالي ” https://careers.gaca.gov.sa/“.

وفي حالة الاستفسار بإمكانكم التواصل على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).