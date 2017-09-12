" أرامكو " تدرس التعاون مع مصر في تكرير الخام وتخزينه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أصدرت وزارة البترول المصرية بياناً ذكرت فيه أن شركة ” أرامكو ” تدرس تكرير الخام المحلي في مصر، كما تبحث تخزين البترول ثم توزيع منتجاته في مصر والدول المجاورة.

وأفادت الوزارة أن ” طارق الملا ” وزير البترول والثروة المعدنية استقبل ” إبراهيم جاسم البوعينين ” الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، وقاما بزيارة لمواقع العمل في شركتي سوميد وميدور وعدد من المشروعات البترولية.

وقال ” البوعينين ” إن هناك فرصاً قوية للاستثمار والتعاون منها العمل على زيادة ضخ البترول السعودي عبر خط أنابيب سوميد وتحويل منطقة سيدي كرير كمركز رئيسي لدعم تسويق مبيعات أرامكو من الخام لأوروبا، وذلك حسب بيان أصدرته الوزراة.

كما لفت ” البوعينين ” إلى إمكانية استغلال جانب من الطاقات الفائضة بمعامل التكرير المصرية في تكرير الخام السعودي ودراسة إمكانية استخدام أرامكو للطاقات الاستيعابية بمصر لتخزين البترول السعودي والانطلاق منها لتوزيع مبيعات أرامكو من البوتاجاز والمنتجات البترولية في مصر والدول المجاورة.