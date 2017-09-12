المصرية لخدمات الطيران تقضى على زحام رحلات الخطوط السعودية بمطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالناصرأبوالفضل(صدى):

نجحت الشركة المصرية لخدمات الطيران ــ EAS ــ الأيام الماضية فى القضاء على زحام الركاب على رحلات الخطوط الجوية السعودية وحل مشاكل الركاب سواء فى رحلات السفر والوصول تنفيذا للإتفاق الذى تم توقيعه هذا العام.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة : حرص اللواء ” محمد كامل ” رئيس الشركة على التواجد ومساعديه داخل صالات السفر والوصول لحل أية مشاكل تواجه الركاب القادمين والمغادرين حيث قامت الشركة بخدمة 18 رحلة طيران خلال ثلاثة أيام نقلت فى السفر والوصول حوالى 11 ألف راكب وتم زيادة عدد كاونترات وزن الحقائب للرحلات المسافرة وسرعة نقل حقائب الرحلات القادمة من الخارج وقضت الشركة على المشاكل التى كانت تواجه ركاب الخطوط السعودية خلال الأعوام السابقة.