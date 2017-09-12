مصرع 15 شخصا في حادث دموي بصعيد مصر - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع 15 شخصا في حادث دموي بصعيد مصر
لقي 15 شخصا، اليوم الثلاثاء، مصرعهم إثر حادث تصادم دموي بين سيارة أجرة ” ميكروباص ” ، وسيارة نقل على طريق بني سويف في صعيد مصر.
وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب شخص واحد في الحادث.”
وأضاف أنه تم نقل تسع جثث والمصاب إلى مستشفى بني سويف العام، كما نُقلت جثث ستة متوفين لمستشفى ناصر المركزي.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 40 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
رحمهم الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 33 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
اللهم ارحمهم واغفر لهم
واحفظنا يارب من شر الحوادث