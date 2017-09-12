مصرع 15 شخصا في حادث دموي بصعيد مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

لقي 15 شخصا، اليوم الثلاثاء، مصرعهم إثر حادث تصادم دموي بين سيارة أجرة ” ميكروباص ” ، وسيارة نقل على طريق بني سويف في صعيد مصر.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب شخص واحد في الحادث.”

وأضاف أنه تم نقل تسع جثث والمصاب إلى مستشفى بني سويف العام، كما نُقلت جثث ستة متوفين لمستشفى ناصر المركزي.