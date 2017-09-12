 مصرع 15 شخصا في حادث دموي بصعيد مصر - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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مصرع 15 شخصا في حادث دموي بصعيد مصر

مصرع 15 شخصا في حادث دموي بصعيد مصر
القاهرة(صدى):

لقي 15 شخصا، اليوم الثلاثاء، مصرعهم إثر حادث تصادم دموي بين سيارة أجرة ” ميكروباص ” ، وسيارة نقل على طريق بني سويف في صعيد مصر.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة، إن 15 شخصا لقوا مصرعهم فيما أصيب شخص واحد في الحادث.”

وأضاف أنه تم نقل تسع جثث والمصاب إلى مستشفى بني سويف العام، كما نُقلت جثث ستة متوفين لمستشفى ناصر المركزي.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 40 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
رحمهم الله

[ عدد التعليقات: 2367 ] نشر منذ 33 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
اللهم ارحمهم واغفر لهم
واحفظنا يارب من شر الحوادث

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