عضو شورى: " العقاري " فشل في مهامه ويجب حله ومساءلته مالياً - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هاجم عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح صندوق التنمية العقاري، مطالباً بحله وإلغائه وتسليم المبالغ المصروفة عليه إلى وزارة الإسكان.

جرى ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري، وفقاً لصحيفة ” الحياة “.

وأوضح أن الصندوق فشل في تقديم آلية واضحة عن استحقاق المواطنين، وعن ماهية الشروط، كما فشل في التحصيل من المتأخرين في السداد الذين وصلوا إلى 58 %.

كما طالب آل فارح بمساءلة الصندوق عن 182 مليار ريال كانت رأسمال للصندوق خلال عام واحد وعن كيفية استفادته منها وصرفها، مبينا أن التقرير المقدم للشورى لم يقدم تفصيلات مالية.

وأكد أن الصندوق تحالف مع المصارف في وضع العراقيل أمام المواطنين وتحصيل المصارف فوائد من ورائهم، ولذلك لم يحل الصندوق أية مشكلة لتوفير السكن.

وفي نفس السياق تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر العنزي، عن تحجج الصندوق بعدم وجود مبالغ كافية للإقراض، قائلة: ” أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟ ” ، مبينة أن تحجج الصندوق بعدم تسديد المقترضين يدل على ضعف إدارته المالية والقانونية التي لم تسن من الأنظمة ما يحفظ أصولها المالية.