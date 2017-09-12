عضو شورى: " العقاري " فشل في مهامه ويجب حله ومساءلته مالياً - صحيفة صدى الالكترونية

عضو شورى: ” العقاري ” فشل في مهامه ويجب حله ومساءلته مالياً
هاجم عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح صندوق التنمية العقاري، مطالباً بحله وإلغائه وتسليم المبالغ المصروفة عليه إلى وزارة الإسكان.
جرى ذلك خلال مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري، وفقاً لصحيفة ” الحياة “.
وأوضح أن الصندوق فشل في تقديم آلية واضحة عن استحقاق المواطنين، وعن ماهية الشروط، كما فشل في التحصيل من المتأخرين في السداد الذين وصلوا إلى 58 %.
كما طالب آل فارح بمساءلة الصندوق عن 182 مليار ريال كانت رأسمال للصندوق خلال عام واحد وعن كيفية استفادته منها وصرفها، مبينا أن التقرير المقدم للشورى لم يقدم تفصيلات مالية.
وأكد أن الصندوق تحالف مع المصارف في وضع العراقيل أمام المواطنين وتحصيل المصارف فوائد من ورائهم، ولذلك لم يحل الصندوق أية مشكلة لتوفير السكن.
وفي نفس السياق تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة جواهر العنزي، عن تحجج الصندوق بعدم وجود مبالغ كافية للإقراض، قائلة: ” أين ذهب الدعم الحكومي السخي؟ ” ، مبينة أن تحجج الصندوق بعدم تسديد المقترضين يدل على ضعف إدارته المالية والقانونية التي لم تسن من الأنظمة ما يحفظ أصولها المالية.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 5 ساعات
وزارة الاسكان متخبطه
قالت نقدم قرض مدعوم 100% لمن رواتبهم اقل من 14 ألف
طلع الغالبيه ا لعظمى من المتقدمين للصندوق اقل من كذا بكثير
وبالتالي الكل يستحق الدعم
وتم ايقاف القروض
ودخلت انا على حاسبة الدعم وكتبت راتب 9500 قرض 500 ألف لمدة 25 سنه
طلع مدعوم يعطيك البنك التجاري 500 والدولة تدفع للبنك التجاري 426 ألف يعني نفس المبلغ تقريبا
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مهزله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2387 ] نشر منذ 5 ساعات
ياوزير الاسكان وين تفكيرك
البنك التجاري يعطي المواطن 500 ألف ريال قرض
والدولة تدفع فوائد 426 ألف فوائد
هل هذا منطق ؟؟؟؟؟؟؟؟
والبنوك التجاريه رافضه لان الموضوع تهور وخبال وغير منطقي
جود[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 4 ساعات
المشكله كلها من وزارة الاسكااااااان!!!!!!
شر البلية ما يضحك[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 4 ساعات
يدس السم بالعسل
وزارة الاسكان تبي من يلغيها وانت تطالب بالغاء الصندوق
رااايق[ عدد التعليقات: 2657 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب …………………..
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
ام نايف[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنت
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلح أحوال بلدنا
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهديك يا وزارة الاسكان
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 281 ] نشر منذ 2 ساعتين
التخبط كله فيكي يا وزارة الاسكان
عنود[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 2 ساعتين
الاثنين فشله
علي الجهني[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 26 دقيقة
قبل ان يحل البنك العقاري يجب ان يصرف لجميع الدفعات كما صرف للمنتظمين السابقين وان يلتزم البنك بالعهود والعقود