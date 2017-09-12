⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. صديقات العروس يضعونها في موقف مٌحرج بحفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صديقات العروس يضعونها في موقف مٌحرج بحفل زفافها
تعرضت عروس لموقف مٌحرج ، اثناء استعدادها لإلقاء باقة الزوهور في حفل زفافها بسبب صديقاتها .
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لرمي باقة الزهور لصديقاتها، وعندما رمت الزهور ركضوا كلهم بعيدا ما تسبب في سقوط الزهور على الأرض وسط ضحكات الموجودين.
ما يحدث بعد متابعة صفحات المشاكل الزوجية 💔😅
Posted by The Lady on Saturday, September 9, 2017
العالمي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 33 دقيقة
لعبة الطيبين وتسمي لعبة الزايقوي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 14 دقيقة
زقلوك بحنجور حوقل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 14 دقيقة
رحم الله الشاعر
الاموي يزيد ابن معاويه
عندما احب بنت شيخ يماني
انشد هذه الابيات الخرافية
والتي بعنوان
رضاك خير من الدنيا وما فيها
نقتص جزء من اجملها
دائمآ ارددها ع لساني
والله يعلم ان الروح قد تلفت . . . من البعاد ويوم الوصل يحييها
اني وقفت بباب الدار اسألها . . . عن الحبيب الذي قد كان لي فيها
فما وجدت بها أحدا يجاوبني . . . إلاّ الحمام تغرّد في معانيها
فقلت يا دار! اين احبابنا رحلوا . . . وهل ترى اي ارض خيموا فيها؟
قلّي بعيد العشاء شدّوا رواحلهم . . . وخلفوني على الاطلال أبكيها
إن كنت تعشقهم قم شدّ والحقهم . . . هذي طريقهم إن كنت تقفيها
ولا تسلُكن طريقاً لست تعرفها . . . بلا دليل فتغوى في نواحيها
لحقتهم فأجابوني فقلت لهم . . . اني عبيدا لهذي العيس احميها
قالوا كذبت وحقّ الله يا رجل . . . هذي صفات الهوى بل أنت تخفيها
قال الدليل نعم لما رأوا سقمي . . . ان المطايا لهذا اليوم نرجوها
قالوا ونحن بواد ما به عشب . . . ولا طعام ولا ماء فنسقيها
خلوا جمالكم يرعون في كبدي . . . لعلّ في كبدي تنبت مراعيها
أسقيهم دمع عيني كلّما عطشوا . . . واصطلي النار من جوفي وأفديها
قالوا اتحمي جمالا لست تعرفها . . . فقلت أحمي جمالا سادتي فيها
نفس المحبين على الأسقام صابرة . . . لعل مسقمها يوما يداويها
ما يعرف الشوق إلا من يكابده . . . ولا الصبابة إلا من يعانيهـا
ولا يعرف الشيء إلاّ من يجربه . . . ولا يجوز شاهد الا من يزكيها
ولا يضمّ السريرة غير ساترها . . . ولا الأمانات إلا من يؤديها
ولا ينام مستلذا من به قلق . . . والنار ما تحرق إلا رجل واطيها
وامّا الذي باللوح قد كتبت . . . إن لم أتتك والاّ أنت آتيها
ربّي صلّ على المختار من مضر . . . محمدا خير قاصيها ودانيها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18975 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههههه هههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂