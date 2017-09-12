⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. صديقات العروس يضعونها في موقف مٌحرج بحفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تعرضت عروس لموقف مٌحرج ، اثناء استعدادها لإلقاء باقة الزوهور في حفل زفافها بسبب صديقاتها .

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تستعد لرمي باقة الزهور لصديقاتها، وعندما رمت الزهور ركضوا كلهم بعيدا ما تسبب في سقوط الزهور على الأرض وسط ضحكات الموجودين.