الشريم: وعي المجتمع سد منيع ضد محاولات النيل منه - صحيفة صدى الالكترونية

الشريم: وعي المجتمع سد منيع ضد محاولات النيل منه
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم، أهمية وعي المجتمع، واتفاق جميع أبنائه على أهمية الأمن والاستقرار، وقال: “ إنهما السد المنيع ضد أي محاولات للنيل منه.”
جاء ذلك في تغريدة لـ “ الشريم” على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “ المجتمع الواعي مهما تنوعت آراء بنيه، فإنهم يتفقون جميعاً على أهمية أمنِه واستقراره، ويجعلون أمامهما سدًّا منيعاً ضد كل ما يَنقُبه أو يُصدّعُه.”
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2375 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يحفظ مجتمعنا من كيد الاعداء
الليبراليين والعلمانيين واسيادهم الروافض
هؤلاء ينخرون في المجتمع مثل السوس
يريدون الابتعاد عن شرع الله
ولابتعاد عن العفاف والحشمه واعراف وتقاليد المجتمع