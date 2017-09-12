الشريم: وعي المجتمع سد منيع ضد محاولات النيل منه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم، أهمية وعي المجتمع، واتفاق جميع أبنائه على أهمية الأمن والاستقرار، وقال: “ إنهما السد المنيع ضد أي محاولات للنيل منه.”

جاء ذلك في تغريدة لـ “ الشريم” على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “ المجتمع الواعي مهما تنوعت آراء بنيه، فإنهم يتفقون جميعاً على أهمية أمنِه واستقراره، ويجعلون أمامهما سدًّا منيعاً ضد كل ما يَنقُبه أو يُصدّعُه.”