 الفوزان يروي محاولة الشيخة موزة استقطابه قبل 20 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الفوزان يروي محاولة الشيخة موزة استقطابه قبل 20 عاما

الفوزان يروي محاولة الشيخة موزة استقطابه قبل 20 عاما
طلال الغامدي(صدى):

 

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، أن الشيخة موزة، زوجة أمير قطر السابق، حاولت استقطابه قبل عشرين عاما، لصف السلطات في الدوحة لاستخدامه لأغراض سياسية وأجندة خفية.
وأوضح الفوزان عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الفلوس تسيل لها اللعاب حاولت الشيخة موزة استقطابي بعد لقاء تلفزيوني بقناة قطر قبل عشرين عاما؛ فاعتذرت منها واخترت وطني رغم سيلان لعابي “.
ولا تزال سياسة الحكومة القطرية تحاول كسب ولاء المواطنين السعوديين، كما فعلت مع الإرهابيين بمختلف جنسياتهم سابقا، الذين وفرت لهم جوازات السفر القطرية، والإقامة في الدوحة، ومنحهم مزايا مالية يسيل لها اللعاب كما وصفها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان؟.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 2 ساعتين

ب خصر الحكي ي دكتور بمعنى
الحية موزة كانت تخطط لتجنيدك
ك عميل استخباراتي ضد بلدك
لكني احييك ع رجولتك ووطنيك الصادقة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
يا موزة ي حية من تحت تبن
كفانا الله شرك
ونجعل الله في نحرك

[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب

[ عدد التعليقات: 12824 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله
كل يوم او ان صح التعبير كل ساعه نكتشف خيانة قطر ومحاولاتها شراء بعض الناس من اجل الاساءه لدولهم وحكوماتهم . ايش اللي ممكن تستفيده قطر من صرف الاموال على اي شخص ممكن يضعف امام الاغرائات الماديه ويوافق على شتم بلاده ؟ ماذا حققت كلاب لندن منذو ان بدؤا يشتمون بلادهم الى اليوم ؟ ولا حاجه سوى الضحك عليهم من قبل ابناء الوطن . اللهم لا شماته
لو الفوزان طلب من موزه مبلغ كبير واخذه ثم تركها تندب على حظها التعيس هي والحمدين ومنهم على شاكلتها .

[ عدد التعليقات: 2652 ] نشر منذ 56 دقيقة

طيب

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