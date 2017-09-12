بالصور.. فئران تأكل فتاة مٌعاقة حية - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

هاجمت مجموعة من الفئران فتاة مراهقة فرنسية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أثناء نومها في سريرها الطبي داخل منزلها ، ما اسفر عن إصابتها بـ 225 جرحا في جميع أنحاء جسدها بما في ذلك وجهها وأصابعها.

وكانت الفتاة نائمة في سريرها الطبي داخل منزل، وتم استدعاء الشرطة الفرنسية في مدينة روبيكس بالقرب من الحدود البلجيكية من قبل موظفون داخل مستشفى بعدما تم السماح لها بالدخول للعلاج.

ومن جانبه أجرى أحد الأطباء الشرعيين فحصا وحدد أن الجروح سببتها الفئران بعدما شنت هجوما على الفتاة أثناء نومها على السرير.

وقال والد الضحية إنه شعر بالصدمة عندما وجدها مغطاة بالدماء، حيث كان الدم في كل مكان، واعتقد في البداية أن السبب حادث سرقة.

وأضاف أنه تقدم بشكوى ضد مالك المنزل وضد مجلس المدينة، إذ طلب مرارا وتكرارا إزالة صناديق للقمامة في موقف سيارات قريب، وأشار أن الأطباء قالوا له إنهم لن يتمكنوا من علاج اصابع ابنته.