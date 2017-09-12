إرما وهارفي يكبدان الاقتصاد الأمريكي 290 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يتوقع أن تبلغ خسائر الولايات المتحدة جراء الإعصارين هارفي وإرما حوالي 290 مليار دولار أي ما نسبته 1.5 % من إجمالي الناتج القوي للولايات المتحدة، بحسب تقديرات لشركة متخصصة بالأرصاد الجوية.

وبحسب شركة أكيوويدذر فقد تم تقدير الأضرار التي سببها إعصار إرما بنحو 100 مليار دولار، بينما قدرت الشركة الخسائر التي سببها الإعصار هارفي بنحو 190 مليار دولار، أي بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يجعلهما من الأعاصير الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وحددت أكيوويذر قائمة مفصلة بالأضرار التي سببها الإعصاران، بعد إجلاء الملايين من المناطق المتضررة من بينها توقف النشاط الصناعي والتجاري والزراعي بالإضافة إلى الدمار الذي أتى على البنية التحتية.

ولن تغطي شركات التأمين كافة الخسائر التي ألحقها الإعصاران بالممتلكات العامة أو الخاصة، إلا أنها ستتحمل تغطية جزء يسير من تلك الخسائر، بينما سيجبر الأشخاص الذين أجبروا على إخلاء مساكنهم على تحمل الجزء الأكبر من الخسائر.