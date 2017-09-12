الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء أزمة الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موجيريني، عن قلقها حيال التطورات المأساوية، في إقليم أراكان، غربي ميانمار.

جاء ذلك في بيان صادر عن موجيريني، أمس الإثنين، أوضحت فيه أنها ” تتابع التطورات المأساوية على حدود أركان – بنغلاديش عن كثب “.

وأشار البيان إلى أن ” الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم مع مسؤولي حكومتي ميانمار وبنغلاديش، وأعرب عن قلقه حيال التطورات في إقليم أراكان، للسلطات المحلية “.

وأكد البيان أن ” الأولوية في الوقت الراهن، هي إيصال المساعدات الإنسانية “.