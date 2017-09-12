معرض جدة للكتاب يبدأ في استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بدأت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب 2017 في استقبال طلبات ” المؤلفين – المؤلفات ” الراغبين في توقيع كتبهم على المنصات المُخصصة داخل المعرض، وسيستمر استقبال الطلبات حتى العاشر من شهر صفر 1439هـ الموافق 30 أكتوبر 2017 م.

وأوضحت إدارة المعرض أنه وتسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت إدارة المعرض التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض جدة الدولي للكتاب لاستقبال الطلبات وتعبئة الاستمارات بالبيانات المطلوبة.

وكشفت إدارة معرض جدة عن الشروط للراغبين في التسجيل من المؤلفين ودور النشر، وأولها أن يكون الكتاب من إصدارات عام 1438- 1439هـ / 2017 م وفي طبعته الأولى، كما اشترطت إدارة المعرض أن يتضمن التسجيل كامل بيانات الطلب حسب النموذج المرفق مع إرفاق نسخة “اسكنر” من إذن فسح الكتاب الصادر من وزارة الثقافة والإعلام، موضحةً أن ثالث الشروط هو ألا يكون قد سبق للكاتب توقيع الكتاب في معرض جدة الدولي للكتاب.

وأشارت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب،إلى أن اللجنة المختصة في إدارة المعرض ستقوم بتدقيق بيانات المتقدمين وفق المعايير المحددة مع مراعاة أعداد الكتب والمدة الزمنية للمعرض.

وبينت إدارة المعرض، أنه سيتم استبعاد الاستمارات غير المكتملة، مؤكدة أهمية التزام المؤلفين والمؤلفات بالزمن والمكان في حال تحديدهما وإعلانهما في جدول التوقيعات الذي سيتم نشره لاحقا.

وأوضحت إدارة المعرض، أن تقديم الطلبات سيكون عبر موقع المعرض الإلكتروني صفحة توقيعات الكتب، مشددةً على ضرورة تعبئة الاستمارة التي ستتوفر في أيام التسجيل بكامل البيانات المطلوبة والتي ستدققها اللجنة المختصة وفق المتطلبات التي تم التوافق عليها لتوقيعات الكتب هذا العام.

ونوّهت إدارة معرض جدة الدولي للكتاب إلى أنها سوف تستقبل الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني.