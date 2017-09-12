أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في شمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن المصرية بمدينة العريش شمال سيناء، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد أبو الغيط في بيان له، دعمه وتضامنه الكامل مع مصر في مواجهة الأعمال والجرائم الإرهابية التي ترمي إلى زعزعة أمنها واستقرارها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لمكافحة هذا الخطر البغيض باجتثاث نشاطات الجماعات الإرهابية من جذورها.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية، رئيساً وحكومة وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.