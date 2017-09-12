بالفيديو.. مشادة كلامية بين فهد المفرج وإداري في العين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وقعت مشادة كلامية بين مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج وأحد الإداريين في فريق العين، خلال مباراة الفريقين أمس الإثنين، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت بملعب الملك فهد بالرياض.

وحدثت المشادة بين المفرج وإداري العين، بسبب مطالبة لاعبي الفريق الإماراتي بركلة جزاء لصالحهم وهو ما أشار إليه إداري الفريق، إلا أن المفرج رفض اعتراضات الفريق العيناوي ما تسبب في حدوث هذه المشادة.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على العين بثلاثية نظيفة أحرزها البرازيلي كارلوس إدواردو، ليتأهل الهلال إلى نصف نهائي المسابقة في انتظار الفائز من مباراة الأهلي وبيرسبوليس الإيراني.