أمريكا " تشعر بالقلق " إزاء أزمة الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أدان البيت الأبيض، أمس الإثنين، تصاعد أعمال العنف في ميانمار، التي دفعت 300 ألف من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، وقال إنه ” يشعر بقلق بالغ ” إزاء الهجمات على الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، خلال الموجز الصحفي الذي عقدته في العاصمة واشنطن، إن ” الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من استمرار الأزمة في بورما “.

وأعربت عن إدانة الهجمات على المواقع العسكرية البورمية، وما تبعها من موجة أعمال العنف القاتلة ذات الصبغة العرقية.

وأضافت ” ما لا يقل عن 300 ألف شخص فروا من منازلهم في أعقاب الهجمات على إحدى نقاط الأمن البورمية في 25 أغسطس الماضي “.

وتابعت: ” نؤكد من جديد إدانتنا لتلك الهجمات وما ترتب على ذلك من أعمال عنف “.