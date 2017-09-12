ضبط خادمة مصرية سرقت مشغولات ذهبية بنصف مليون من مواطنة سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

سرقت خادمة مصرية، مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من عملات مختلفة من مواطنة سعودية تقيم في محافظة القاهرة، وفرت هاربة إلى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لعرضها للبيع.

وأفادت مباحث محافظة البحر الأحمر المصرية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم ثاني الغردقة من أحد مالكي محلات الذهب بمنطقة السوق السياحي تفيد بقيام إحدى الفتيات بعرض كمية من المشغولات الذهبية باهظة الثمن للبيع بثمن بخس، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة المسروقات بنصف مليون جنيه مصري، وفقا لصحيفة ” المصري اليوم ” المصرية.

وتمكنت الشرطة المصرية من ضبط السارقة والتي تدعى ” مريم.ش ” وتبلغ من العمر 19 عاما، وبمواجهتها اعترفت بسرقة المشغولات الذهبية من فتاة سعودية تقيم في مصر الجديدة بالقاهرة.