أرامكو تشارك بمؤتمر ومعرض متخصص في تقنيات منع التآكل بالدمام - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

انطلق المؤتمر والمعرض الأول من نوعه في تقنيات منع التآكل واللحام، الذي تنظمه الجمعية الوطنية لمهندسي منع التآكل – فرع غرب آسيا وأفريقيا، وجمعية اللحام الأمريكية – فرع المملكة ، وذلك في قاعة مؤتمرات فندق شيراتون الدمام.

وسيتم خلال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام، استعراض 81 ورقة عمل تقنية، وست ورش عمل متخصصة بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات من أرامكو السعودية التي تشارك كراعٍ رئيس في هذا المؤتمر، تتضمن موضوعات حول المُركّبات المواد السيراميكية، ومنع التآكل، والمواد المتقدمة، وتطورات عمليات وتقنيات اللحام، وتحليل المواد وتطورات أعمال الصيانة والإصلاح البرية والبحرية..

وعدّ نائب رئيس أرامكو السعودية للخدمات الهندسية بالوكالة، فهد الهلال في كلمته الافتتاحية هذا المؤتمر فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات منع التآكل وهندسة اللحام، لافتا الى أن أوراق وورش العمل المتخصصة تقدم أرضية للتفاعل والتعاون بين المختصين والمهنيين في هذه المجالات.

ونوه الهلال بأن أرامكو السعودية تشجع المبادرات والفعاليات التقنية التي تُسهم في تعزيز الحوار والتعاون بين المختصين وتوفير فرص أكثر للتعرف على أحدث التقنيات والممارسات.