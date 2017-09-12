الأردن تدين الهجوم الإرهابي شمال سيناء - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أدانت الحكومة الأردنيّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة أمنية بمدينة العريش شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمّد المومني في بيان صحفي ” إنّ هذا الحادث الجبان يعبّر عن حجم بشاعة الإرهاب ومقترفيه، مجدّداً موقف بلاده الثابت تجاه الجرائم غير الإنسانيّة التي يقترفها الإرهابيّون، وضرورة تضافر الجهود الدوليّة والإقليمية من أجل محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله.

وعبرّ المومني عن خالص تعازي الحكومة الأردنيّة إلى الشعب المصري والحكومة المصرية وذوي الضحايا، وتمنّياتها بالشفاء العاجل لمصابي العدوان الإرهابي.