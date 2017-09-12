إنفوجرافيك.. عمليتان استباقيتان ناجحتان لأمن الدولة ضد مخططات إرهابية تستهدف المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت رئاسة أمن الدولة في إحباط مخططين إرهابيين يستهدفان أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

وأعدت ” صدى ” إنفوجرافيك رصدت من خلاله معلومات عن المخططات الإرهابية الخسيسة والتي كانت تستهدف المملكة ورموزها لإثارة الفتنة.

وكان مصدر مسؤول أعلن أن رئاسة أمن الدولة تمكنت وفي عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم ” داعش ” الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة.

كما تمكنت رئاسة أمن الدولة من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة، وتم تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم للوقوف على كامل الحقائق عن أنشطتهم والمرتبطين معهم في ذلك.

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