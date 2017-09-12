 ⁠⁠⁠⁠⁠ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 11

    سبتمبر

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⁠⁠⁠⁠⁠ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم

⁠⁠⁠⁠⁠ميركل للألمان ذوي الأصول التركية: أنتم هنا في بيتكم
برلين(صدى):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى تماسك المواطنين الألمان ذوي الأصول التركية في ضوء التوترات الشديدة في العلاقات الألمانية التركية قائلة لهم: ” أنتم هنا في منزلكم، نحن نقدركم ” .

جاء ذلك في المقابلة التي سجلتها رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه.أر.دي)، مساء الإثنين.

يشار إلى أن ألمانيا تشهد حالياً معركة انتخابية ساخنة استعداداً للانتخابات البرلمانية التي تجرى في الرابع والعشرين من سبتمبر الحالي.

 


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